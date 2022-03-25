Бухарест, , 20:01 — REGNUM Сразу две акции протеста румынских пенсионеров прошли в центре столицы Румынии. Об этом 25 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Пенсионеры Maxpixel.freegreatpicture.com

Согласно официальной информации, первая демонстрация, организованная Национальной федерацией пенсионеров Румынии (FNPR), прошла у здания парламента страны. Ее участники требовали повышения размеров пенсионных выплат и увеличения количества социальных пособий.

Вторая манифестация состоялась у правительственного корпуса под эгидой румынского Всеобщего союза пенсионеров: активисты выступили за введение системы выдачи бесплатного продовольствия и медикаментов.

По свидетельствам очевидцев, в ход обоих мероприятий полиция не вмешивалась. Общее число участников демонстраций составило до 800 человек.

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