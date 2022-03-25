Берлин, 25 марта 2022, 19:57 — REGNUM Оплата в российских рублях за газ стала бы помощью России, а этого делать не надо, заявил 25 марта германский министр финансов Кристиан Линднер в интервью Die Welt.
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Комментируя решение Москвы перевести недружественные страны (те, что ввели санкции) на оплату газа за рубли, Линднер заявил, что российское руководство пытается таким образом помочь своей экономике, укрепляет рубль.
Однако пускай решение в итоге принимают коммерческие компании, получающие российский газ, добавил германский чиновник.
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