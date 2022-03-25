Берлин, , 19:57 — REGNUM Оплата в российских рублях за газ стала бы помощью России, а этого делать не надо, заявил 25 марта германский министр финансов Кристиан Линднер в интервью Die Welt.

Владимир Путин Kremlin.ru

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Комментируя решение Москвы перевести недружественные страны (те, что ввели санкции) на оплату газа за рубли, Линднер заявил, что российское руководство пытается таким образом помочь своей экономике, укрепляет рубль.

Владимира] Путина, мы должны следовать контрактам в том виде, в котором они были заключены». Линднер «Мой совет: мы не должны принимать условия [президента России, мы должны следовать контрактам в том виде, в котором они были заключены».

Однако пускай решение в итоге принимают коммерческие компании, получающие российский газ, добавил германский чиновник.

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