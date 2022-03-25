Элиста, 25 марта, 2022, 19:54 — ИА Регнум. В Калмыкии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, который накроет степную республику 27 марта. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Pixabay.com Ураган

Согласно прогнозу синоптиков, в Калмыкии в течение суток 27 марта порывы ветра будут достигать 30−32 метров в секунду. Непогода может повредить кровлю зданий, спровоцировать падение деревьев, рекламных конструкций и щитов, обрывы линий электропередачи.

Жителей республики призывают быть предельно внимательными, взять под особый контроль детей. От урагана следует спрятаться в ближайшем убежище, подземном переходе или подвале.