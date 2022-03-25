Бухарест, , 19:39 — REGNUM Правительство Румынии утвердило окончательный вариант национальной программы здравоохранения страны на 2022 — 2023 годы. Об этом 25 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Константин Маковский. За лекарством (фрагмент). 1884

Согласно официальной информации, в рамках соответствующей программы государство обязалось выделить дополнительные средства для обеспечения необходимыми бесплатными лекарствами онкобольных лиц, а также частично финансировать проведение операций в сфере трансплантации органов.

Кроме того, правительство гарантирует бесперебойную работу системы скорой помощи и повышение заработной платы медработникам. Для реализации проекта предусмотрен бюджет в размере 5,9 млн леев ($1,2 млн).

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