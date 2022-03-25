Симеоновград, , 19:34 — REGNUM Движение поездов в Хасковской области на юге Болгарии было блокировано в результате масштабного дорожно-транспортного происшествия. Об этом 25 марта сообщает софийская газета «Факты».

Авария на железнодорожном переезде в Красноярском крае Главное управление МВД по Красноярскому краю

Инцидент произошел в 7:20 утра по местному времени (8:20 мск), когда товарный состав врезался в легковой автомобиль на железнодорожном переезде в районе населенного пункта Симеоновград. При этом водителю транспортного средства удалось избежать гибели.

По некоторым данным, из-за указанного ДТП предприятие «Болгарские железные дороги» понесло существенные убытки. Ведется расследование происшествия.

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