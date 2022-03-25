Снежинск, Челябинская область, 25 марта, 2022, 19:30 — ИА Регнум. В Снежинске Челябинской области определились с основными кандидатами на пост главы города. Об этом информируют СМИ.

Ru.m.wikipedia.org Герб Снежинска

По сведениям Накануне.Ru, всего в конкурсе участвовали пять человек. Конкурсная комиссия отобрала двоих из них. Это замдиректора АО «Трансэнерго» Андрей Пульников и специалист ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ имени Забабахина» Андрей Сычев.

Нового мэра депутаты выберут уже в ближайшее время. Отметим, действующий руководитель муниципалитета Игорь Сапрыкин не стала участвовать в конкурсе.