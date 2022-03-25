Бухарест, , 19:30 — REGNUM Правительство Румынии выделило более €263 млн на покупку главной железнодорожной компании страны — CFR Călători 20 пригородных электропоездов. Об этом 25 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Электричка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По словам министра транспорта Румынии Сорина Гриндяну, каждый указанный поезд будет состоять из шести вагонов, рассчитанных на 351 место. Соответствующие составы оборудованы специальными зонами для пассажиров с ограниченными возможностями, а также системами кондиционирования воздуха и Wi-Fi.

Проект финансируется за счет европейских безвозмездных фондов и государственного бюджета Румынии. Новые поезда обеспечат бесперебойное сообщение Бухареста с Арадом, Яссами, Галацем, Констанцей и другими городами страны.

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