Бухарест, 25 марта, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Правительство Румынии выделило более €263 млн на покупку главной железнодорожной компании страны — CFR Călători 20 пригородных электропоездов. Об этом 25 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Электричка

По словам министра транспорта Румынии Сорина Гриндяну, каждый указанный поезд будет состоять из шести вагонов, рассчитанных на 351 место. Соответствующие составы оборудованы специальными зонами для пассажиров с ограниченными возможностями, а также системами кондиционирования воздуха и Wi-Fi.

Проект финансируется за счет европейских безвозмездных фондов и государственного бюджета Румынии. Новые поезда обеспечат бесперебойное сообщение Бухареста с Арадом, Яссами, Галацем, Констанцей и другими городами страны.