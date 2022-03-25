Париж, 25 марта, 2022, 19:26 — ИА Регнум. О вызове 25 марта российского посла Алексея Мешкова в МИД Франции сообщает пресс-служба посольства РФ в Париже.

Υπουργείο Εξωτερικών Посол России во Франции Алексей Мешков

Вызов связан, как отмечается, с публикациями в соцсетях российской дипмиссии. В российском посольстве по этому поводу отметили, что французский МИД, очевидно, в курсе публикаций дипмиссии России, в которых излагается официальная позиция Москвы по различным вопросам.

Со своей стороны Мешков обратил внимание Парижа на провокации и случаи вандализма в отношении российских загранучреждений. Вероятно, это связано с тем, что в ночь на 25 марта неизвестные облили краской часть здания Российского православного духовно-культурного центра на набережной Сены.