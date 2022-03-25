Сургут, Югра, 25 марта, 2022, 19:24 — ИА Регнум. В Сургут на побывку к родственникам приехал участник специальной операции Вооруженных сил России на Украине. Мэр экономической столицы Югры Андрей Филатов встретился с воином, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Сургута Мэр Сургута на встрече с участником спецоперации

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Участник спецоперации по имени Игорь — профессиональный военный, выпускник Екатеринбургского суворовского военного училища и Новосибирского командного училища. На встречу с мэром Сургута он пришёл со своей супругой.

«Мы вас полностью поддерживаем и на словах, и на деле. Любая помощь, которая нужна вашим близким, родителям в Сургуте, вы всегда можете нами располагать, мы максимально вас поддержим здесь. Тылы с нашей стороны мы прикроем», — заверил Андрей Филатов в разговоре со старшим лейтенантом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 марта из аэропорта Сургута вылетело три борта Минобороны РФ с 70 тоннами гуманитарной помощи для эвакуированных из Донецкой и Луганской Народных Республик.