Саранск, 25 марта, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве по вопросам создания и функционирования в регионах аграрных карбоновых полигонов подписали представители правительств Мордовии и Ульяновской области. Об этом сообщает в своем telegram-канале Министерство образования и науки России.

Пресс-служба Минобрнауки России Карбоновый полигон в Калининградской области

На карбоновых полигонах в данных регионах планируется разрабатывать методику расчета углеродных единиц в интересах местных предприятий, а также заниматься вопросами подготовки кадров для решения прикладных научно-технических задач, направленных декарбонизацию экономики регионов.

По словам главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова, у стартовавшего годом ранее проекта появится новый вектор развития — аграрные карбоновые полигоны, где будут отрабатываться технологии регенеративного низкоуглеродного сельского хозяйства, восстановления деградированных сельскохозяйственных земель, оптимизации использования удобрений и агрохимических средств защиты.

«Проект «Карбоновые полигоны» получил несколько успешных практик. Пилотные кластеры в Свердловской, Тюменской, Калужской областях уже приступили к исследованиям экосистем», — добавил министр.

И.о. ректора Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева Дмитрий Глушко уточнил, что оператором проекта в Мордовии выступит университет. Для открытия карбонового полигона в республике есть все необходимое: здесь расположены основные типы почв европейской части РФ; в университете есть и учёные, и уникальная приборная база для проведения исследований.

ИА REGNUM напоминает, в феврале прошлого года Минобрнауки РФ утвердило перечень пилотных регионов, где должны появиться карбоновые полигоны — Краснодарском крае, Чечне, Калининградской, Новосибирской, Сахалинской, Свердловской и Тюменской областях.

Карбоновые полигоны и фермы — это территории с уникальной экосистемой, которые создаются для реализации мер контроля климатических активных газов.