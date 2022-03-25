Лондон, , 23:51 — REGNUM Валлийский певец Джейми Миллер поделился новым клипом под названием Last Call. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале музыканта 25 марта.

Джейми Миллер Скриншот YouTube

Центральной темой видео становятся любовные отношения между людьми, а также их значимость в современном мире. Съёмки работы проходили в США, а режиссёром стал Эндрю Сэндлер.

Напомним, что Джейми Миллер прославился благодаря участию в шоу «Голос Великобритании», где занял третье место в 2017 году. В настоящее время артист ведёт работу над дебютным студийным альбомом, выход которого запланирован на 2022 год.

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