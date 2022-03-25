Алапаевск, Свердловская область, 25 марта, 2022, 19:13 — ИА Регнум. В Алапаевске Свердловской области автомашина «Хендай Солярис» наехала на 11-летнего мальчика. Об этом сообщает областное Управление ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, ребёнок переходил дорогу в не предусмотренном для этого месте. Его доставили в больницу с ушибленной раной головы и сотрясением головного мозга.

Пострадавший является жителем Владивостока. Вместе со своим отцом он приехал на Урал к родственникам в гости.