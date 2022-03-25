Сыктывкар, 25 марта, 2022, 19:07 — ИА Регнум. В Сыктывкаре с наледью на дорогах решили бороться с помощью кофе. Измельченными зернами уже посыпали часть тротуаров, сообщает городская администрация.

PartizanishRus Сыктывкар на въезде

Посыпать дороги кофейной крошкой предложили предприниматели, которые занимаются обжаркой кофе и поставкой его для нужд кофеен. В процессе производства у них появляется брак: измельченные и обжаренные зерна не той степени обжарки, которую в продажу не пускают и отправляют на утилизацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ненецком АО отказались от использования химреагентов на дорогах.