Йошкар-Ола, , 18:53 — REGNUM В Марий Эл в ближайшие дни ожидается похолодание и осадки в виде снега. Об этом предупреждает пресс-служба управления ГИБДД МВД по республике в telegram-канале.

Снегопад Pixabay.com

Специалисты управления призывают водителей и пешеходов к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения.

В связи с прогнозируемым обледенением проезжей части тормозной путь транспортного средства увеличивается, водителям следует быть предельно внимательными и осторожными, а также соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров.

Как сообщало ИА REGNUM, видимо, зима на несколько дней возвращается в ряд регионов Приволжского федерального округа. О снегопадах и похолодании предупредили ранее синоптики жителей Удмуртии, Чувашии и Татарии.