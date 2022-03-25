«Морбиус» получил низкие оценки от первых зрителей
Лондон, 25 марта, 2022, 23:50 — ИА Регнум. Американский кинокомикс «Морбиус» разочаровал первых зрителей в Великобритании. Соответствующую информацию приводит Screen Rant 25 марта.
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Фильм «Морбиус»
Наибольшее количество претензий у посмотревших фильм вызвали неудачные спецэффекты и несвязный сюжет. Также волну недовольства вызвали сцены после титров, которые окрестили «одними из самых худших за всю историю кино».
Напомним, что мировая премьера «Морбиуса» запланирована на 30 марта 2022 года. В российском прокате кинокомикс не появится.