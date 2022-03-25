Москва, , 18:44 — REGNUM Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, позволяющий ЦБ ограничивать выезд за рубеж топ-менеджерам банков и страховых компаний в случае введения временной администрации в кредитном учреждении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Банк России сможет по решению суда ограничивать выезд за рубеж собственников и топ-менеджеров банков, негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний в случае введения временной администрации, отзыва лицензии или утверждения советом директоров ЦБ плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства.

Прописывается, что срок такого ограничения не сможет превышать 180 дней.

Авторы инициативы также предлагают наделить Арбитражный суд правом по заявлению ЦБ принять предварительные меры — например, арестовать имущество контролирующих лиц или ограничить их выезд за рубеж. Такие действия могут быть предприняты как при случае санации компании и назначения временной администрации ЦБ, а также и после принятия решения об отзыве лицензии организации.

Инициатива была внесена в Госдуму депутатами от «Единой России» в феврале 2020 года. Основной целью документа является создание дополнительного механизма защиты прав граждан от противоправных действий руководства кредитных и некредитных финансовых организаций, участвующих в первую очередь в сфере долевого строительства.

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