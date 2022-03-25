Ижевск, , 18:40 — REGNUM В Удмуртии простились с гвардии старшим сержантом Дмитрием Булдаковым. Во время проведения специальной военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской республик, он погиб в бою, сообщил в социальных сетях глава Глазова Сергей Коновалов.

Похороны Дмитрия Булдакова Vk.com/konovaloovsn

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Ранее военнослужащий принимал участие в решении важных военных задач в Крыму и в Сирии.

«Пусть светлая память о Дмитрии навсегда останется в любящих сердцах близких и друзей, в сердцах горожан — патриотов своей Родины», — подчеркнул Коновалов.

Он отметил, что слова соболезнования родным и близким погибшего выразил глава Удмуртии Александр Бречалов. Семье Дмитрия Булдакова в полном объеме будет оказана материальная помощь.

ИА REGNUM напоминает, ранее стало известно о гибели в ходе спецоперации уроженца Удмуртии, гвардии сержанта Николая Ефимова. Он служил в 810-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты на должности начальника радиостанции роты связи.