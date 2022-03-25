Вологда, , 18:40 — REGNUM На Вологодчине экспортно ориентированные предприятия поддержат субсидиями. Пакет мер сегодня был принят на заседании антикризисного штаба, сообщает региональное правительство.

Портфель Дарья Драй © ИА REGNUM

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В числе мер поддержки — субсидии на возмещение части затрат на транспортировку продукции на экспорт за пределы Российской Федерации. Размер субсидии — 50% от фактически понесенных затрат, но не более 3 млн. в текущем финансовом году на одного заявителя. На эти цели предусмотрено 30 млн. рублей из областного бюджета.

Кроме того, экспортеры смогут получить субсидии на возмещение части затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Субсидия предоставляется в размере 70% от понесенных затрат, но не более 500 тыс. рублей. На эти цели предусмотрено 3 млн. рублей из областного бюджета.

«Для доступности кредитных ресурсов организациям в сфере промышленности будет предоставляться субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам с плавающей ставкой и взятых после 28 февраля текущего года. Размер субсидии — не более 50% от фактически уплаченных в текущем финансовом году, начиная с 28 февраля 2022 года, процентов по кредитам. И объем субсидии в расчете на одного заемщика не может превышать 5 млн. рублей. На эти цели предусмотрено 20 млн. рублей из областного бюджета», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области одно из предприятий-экспортеров оказалось на грани закрытия.