София, 25 марта, 2022, 18:39 — ИА Регнум. В центре столицы Болгарии Софии неизвестные расстреляли бывшего полицейского, сотрудничавшего с Интерполом. Об этом 25 марта сообщает БТВ.

Эдвард Мунк. Убийца(фрагмент). 1910

По свидетельствам очевидцем, инцидент произошел в10:00 по местному времени (11:00 мск), когда к жертве, выходившей из продуктового магазина, подъехал мотоциклист и произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия.

Согласно официальной информации, пострадавший скончался в карете скорой помощи, злоумышленник скрылся.

Убитый — бывший криминалист. В последнее время он при поддержке Интерпола вел частное расследование ряда громких уголовных дел на территории Болгарии.