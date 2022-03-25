Тюмень, , 18:36 — REGNUM В Тюменской области бывшего начальника колонии №4 подозревают в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

Тюремный срок Даоья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, в октябре 2020 по сентябрь 2021 года бывший руководитель ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тюменской области путём безналичного перевода получил за организацию в столовой исправительного учреждения продажи запрещённых продуктов питания в приготовленном виде. Размер взяток составил более 100 тыс. рублей.

СУ СКР по Тюменской области по факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени завершено следствие по делу начальника исправительной колонии №1, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Его обвиняют в беспрепятственной доставке нескольким осужденным продуктов питания, запрещённых к передаче.

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