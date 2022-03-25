Париж, 25 марта, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Бывший президент Румынии Траян Бэсеску экстренно госпитализирован в одну из престижнейших частных клиник Парижа. Об этом 25 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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По некоторым данным, у экс-главы румынского государства диагностирован инсульт. При этом в столицу Франции он прибыл на личном самолете.

Других деталей не сообщается. Несколько дней назад Бэсеску проходил плановый медицинский осмотр в университетской клинике Бухареста.

Напомним, 23 марта Высший кассационный суд Румынии признал Бэсеску виновным в сотрудничестве со спецслужбой «Секуритате» времен Николае Чаушеску.