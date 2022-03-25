Кострома, , 18:35 — REGNUM На двух перекрёстках Костромы установят «умные» светофоры, способные переключаться на запрещающий или разрешающий сигнал в зависимости от ситуации на дороге. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Пешеходный переход в Костроме Наталья Диева © ИА REGNUM

Устройства, дополненные видеокамерами и датчиками, появятся на пересечении улиц Голубкова и Стопани, перекрестке улицы Ленина и Рабочего проспекта. Сначала система соберёт информацию о транспортном трафике, а с 4 апреля перейдёт на режим адаптивного управления.

Другими словами, светофоры будут включать красный или зелёный свет, ориентируясь на дорожную ситуацию. Пока проект пилотный. В случае, если городские управленцы останутся довольным результатом, с партнёром — архангельской компанией «Делс» — будет заключен контракт.

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