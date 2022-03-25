Кострома, 25 марта 2022, 18:35 — REGNUM На двух перекрёстках Костромы установят «умные» светофоры, способные переключаться на запрещающий или разрешающий сигнал в зависимости от ситуации на дороге. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Устройства, дополненные видеокамерами и датчиками, появятся на пересечении улиц Голубкова и Стопани, перекрестке улицы Ленина и Рабочего проспекта. Сначала система соберёт информацию о транспортном трафике, а с 4 апреля перейдёт на режим адаптивного управления.
Другими словами, светофоры будут включать красный или зелёный свет, ориентируясь на дорожную ситуацию. Пока проект пилотный. В случае, если городские управленцы останутся довольным результатом, с партнёром — архангельской компанией «Делс» — будет заключен контракт.
Справка: в России первые «умные» светофоры появились в Москве. Их установили в 2014 году. На сегодняшний день такими устройствами в столице оборудовано около 500 проблемных перекрёстков. По данным Центра организации дорожного движения правительства Москвы «умные» светофоры экономят массу времени для людей. Так, время ожидания для пешеходов сокращается на 16−20%, для общественного и личного транспорта — на 20−26%.
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