Ростовская область, 11 декабря, 2007, 15:37 — ИА Регнум. Сотрудники УВД по городу Шахты задержали мать троих детей, которая инсценировала рождение еще двух близнецов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУВД по Ростовской области, в мае 2006 года 40-летняя жительница города Шахты мошенническим путем приобрела поддельное медицинское свидетельство о рождении двух детей (близнецов), которых якобы она родила в городе Гуково. Эти свидетельства она купила за 2,5 тысячи рублей. Справки, печати, штампы и подписи на документах были поддельными.

Через месяц женщина обратилась в ЗАГС города Шахты и по этим справкам получила свидетельства о рождении детей. Далее она подала документы в Департамент труда и социального развития города Шахты на получение пособия на новорожденных. В результате с 1 мая 2006 года по 1 декабря 2007 года она получила пособие в размере 99 973 рубля.

На данный момент по этим фактам ведется расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 159 УК РФ (мошенничество).