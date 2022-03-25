Бухарест, 25 марта, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Правительство Румынии одобрило окончательный вариант документа о предоставлении безвозмездной материальной помощи Молдавии в размере €100 млн. Об этом 25 марта сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Andrei Nacu «Великая Румыния». 1930

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«Указанные средства пойдут на развитие молдавской экономики, а также на поддержку европейского курса Кишинева», — заявил премьер-министр Румынии Николае Чукэ.

По словам главы румынского правительства, в ближайшее время официальный Бухарест рассмотрит возможность выделения дополнительных средств на обеспечение Молдавией внутренних гуманитарных программ.

Чукэ «Это касается и приема беженцев с Украины, и социальных гарантий для Республики Молдова».

Детали проекта не разглашаются. Предполагается, что первый транш соответствующих денежных переводов поступит в Молдавию уже к 1 апреля нынешнего года.