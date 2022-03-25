Румыния предоставит Молдавии €100 млн безвозмездной помощи
Бухарест, 25 марта, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Правительство Румынии одобрило окончательный вариант документа о предоставлении безвозмездной материальной помощи Молдавии в размере €100 млн. Об этом 25 марта сообщает бухарестский телеканал Digi24.
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«Указанные средства пойдут на развитие молдавской экономики, а также на поддержку европейского курса Кишинева», — заявил премьер-министр Румынии Николае Чукэ.
По словам главы румынского правительства, в ближайшее время официальный Бухарест рассмотрит возможность выделения дополнительных средств на обеспечение Молдавией внутренних гуманитарных программ.
Детали проекта не разглашаются. Предполагается, что первый транш соответствующих денежных переводов поступит в Молдавию уже к 1 апреля нынешнего года.