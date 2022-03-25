Вашингтон, , 23:49 — REGNUM Американский рэпер Lil Xan (Николас Диего Лианос) был госпитализирован в психиатрическую клинику. Соответствующую информацию приводит Tone Deaf 25 марта.

Lil Xan Скриншот YouTube

На текущий момент точная причина госпитализации не сообщается, однако, как заявил сам музыкант, недавно у него вновь усилились проблемы с психическим здоровьем. Известно, что на протяжении последних нескольких лет Lil Xan боролся с наркотической зависимостью.

Напомним, что Lil Xan начал музыкальную деятельность в 2015 году. Первая слава пришла к рэперу после публикации хита Betrayed в 2017 году.

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