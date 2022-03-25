Москва, , 18:28 — REGNUM Депутаты Госдумы помогут парламентариям из ЛНР и ДНР противодействовать американским СМИ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта, об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России извне Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Василий Пискарёв Государственная дума

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США разрешили американским СМИ проводить финансовые операции в Крыму, ДНР и ЛНР с целью создания бюро новостей, в частности, специальная лицензия разрешает наем журналистов-стрингеров, переводчиков и иного спецперсонала.

Кроме того, США разрешили своим неправительственным организациям участвовать в так называемых гуманитарных проектах в Крыму и на Донбассе.

«Речь идет о построении все той же демократии, которую мы в течение многих лет видим на Украине, работе с молодежью, проектах в сфере прав гражданского общества, образования и экологии», — отметил Пискарёв.

Налицо те основные направления, на которых традиционно сосредоточено внимание правительства США в целях эскалации протестной активности через возможности подконтрольных СМИ и НПО, — а по сути готовятся запустить «троянского коня», рассуждает депутат Госдумы.

«Таким образом, американцами готовится законодательная база для реализации на территории независимых республик ДНР и ЛНР, а также в Крыму попыток вмешательства во внутренние дела указанных республик и нашего государства», — констатировал он.

Депутаты Госдумы предложат парламентариям из ДНР и ЛНР обменяться опытом противодействия указанным угрозам, заверил Пискарёв.