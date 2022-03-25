Казань, , 18:25 — REGNUM 21-летний фланговый нападающий казанского «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия, перешедший недавно в «Динамо» Батуми, может продолжить карьеру в «Милане». Об этом 25 марта сообщило издание PianetaMilan.

Хвича Кварацхелия Анна Нэсси

В текущем сезоне Хвича Кварацхелия принял участие в девятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Также грузинский футболист получил шесть желтых карточек.

«Рубин» подписал Кварацхелию 6 июля 2019 года. Футболист перешел в казанский клуб из «Рустави» на правах свободного агента. Текущее соглашение «Рубина» с нападающим рассчитано до 30 июня 2024 года, а портал transfermarkt оценивает футболиста в 16 миллионов евро.