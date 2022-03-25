Мурманск, , 18:25 — REGNUM Новый резидент Арктической зоны РФ — компания «Норд Элемент» — создаст в Мурманской области многофункциональный туристский комплекс. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, частные вложения в проект составят более 135 млн рублей.

Проект строительства туркомплекса в Мурманской области Gov-murman.ru

Новый объект в сфере гостеприимства, способный одномоментно разместить до 130 человек, будет строиться поэтапно в течение пяти лет. До 2027 года в пригороде Колы разместятся более 40 современных гостевых домиков различных категорий с панорамным остеклением и террасами, глэмпинги, кафе. Каркасно-модульные дома, изготовленные местными производителями под ключ, рассчитаны на особенности северного климата. Авторы проекта отмечают, что все строения будут органично вписаны в окружающий ландшафт с минимальным вмешательством в природу и сохранением естественного рельефа.

Круглогодичный комплекс займет территорию площадью около 31 гектара в 15 минутах езды от аэропорта, вдоль магистрали, по которой движется основной поток автомобилей на пути из Санкт-Петербурга в Кольское Заполярье.

«Первую очередь запустим уже к концу 2022 года. Будем предоставлять качественный уровень сервиса, в том числе привлекать надежных туроператоров и радовать наших гостей блюдами кухни русского Севера, чтобы они захотели вернуться к нам снова», — рассказал управляющий директор компании Александр Засуха.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманские власти планируют увеличить поток туристов до 1 млн человек в год.