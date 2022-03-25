Бухарест, , 18:24 — REGNUM Правительство Румынии одобрило окончательный вариант бюджета главной железнодорожной компании страны — CFR Călători, предусматривающий повышение тарифов на пассажирские перевозки на 20%. Об этом 25 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно официальной информации, соответствующие изменения в тарифах вступают в силу с 1 июля нынешнего года. Комментируя это нововведение, министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну сказал:

«Нововведение обусловлено общим подорожанием энергоносителей на мировых рынках».

При этом в румынском правительстве утверждают, что в ближайшее время власти рассмотрят вопрос о выделении специальных «транспортных пособий» для 1,2 млн малоимущих граждан страны.

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