25 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что власти Турции не могут позволить своим гражданам замёрзнуть без российского газа, поэтому не будут присоединяться к санкциям против России.

Мирослава Романенко, , 20:46 — REGNUM Власти Турции не могут позволить своим гражданам замёрзнуть без российского газа, поэтому не будут присоединяться к санкциям против России. Об этом 25 марта заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган турецким журналистам, сообщает Hurriyet.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявление президента Турции обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine / УКРАИНА».

«Зрада!» — отреагировал «Паляныця».

«Круто, но только из-за своей выгоды», — добавил D.L.

«Ну остальные, значит, могут позволить замерзнуть своим гражданам», — пишет fffristailo.

«А у турок лидер думает о своей стране и своих гражданах», — отметил Анатолий С.

«Эх, схлопывается вся надежда на «весь мир за нас», — с сарказмом написал Zarub M., напоминая о лозунге, который ранее часто повторяли украинские политики «Весь мир с нами».

«Конечно, это идиотизм — действовать в интересах чужих стран и чужих народов», — подчеркнул один из участников обсуждения.

«Но «Байрактары» мы будем отправлять на Украину? Ничего личного — просто бизнес», — добавил Damir.

Беспилотник. Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А вот Европа может себе такое позволить. Прогрессивное общество, однако», — с сарказмом отметил Miro Spark.

«Это он так тонко намекнул европейцам», — смеется Aglev V.

«Ох двуличный…» — отреагировал Денис Т.

«Ничего личного, просто бизнес», — пишет Tatiana.

«Кто б что ни говорил о турках, а оказалось, что это самый надёжный партнёр… И надёжность его в предсказуемости и почти независимой политике… Чего нельзя сказать про Европу и ту же Германию, которая на поводке у США. Только взаимовыгодное сотрудничество и учёт взаимных интересов», — пишет Igorjan V.

«Никто так не позаботится о себе, как ты сам. Все логично. Если бы власть Украины заботилась не только о благополучии представителей власти, но и о благополучии государства, то было бы все равно. А так — ни государства, ни благополучия. Даже украинские олигархи похудели», — добавила Наталия.

«А по-вашему, другие государства искренне готовы помогать друг другу из чувства дружеской солидарности? Все правители действуют или в интересах собственной *опы, или, в лучшем случае, в интересах своего государства. Или ты прагматичный лидер своего народа, или ты… [плохая] задница, сидящая не на своём месте», — написала Ли Ли.

«Раньше, во времена СССР, так и было, дружественные союзы и помощь слабым… Венесуэла, Куба не прогнулись под американцев, и их взяли в блокадные тиски», — ответил ей (Ли Ли) Merci_kuku.

«И вашим, и нашим. Двойные агенты», — написал Z.

Реджеп Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Зато Зеля (Зеленский — М. Р.) спокойно даст не то что замерзнуть, а умереть всем украинцам. Вот уж лидер нации!» — с сарказмом отреагировала Victoria.

«А ещё они не хотят терять туристов», — подытожил один из участников обсуждения.