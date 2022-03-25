Москва, 25 марта, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», санкт-петербургский «Зенит» может бесплатно подписать 24-летнего атакующего полузащитника ЦСКА и сборной России по футболу Ильзата Ахметова.

ФК ЦСКА

Текущее соглашение Ахметова с «красно-синими» рассчитано до 30 июня 2022 года. Ранее сообщалось, что ЦСКА не может договориться с полузащитником о подписании нового соглашения.

В текущем сезоне Ильзат Ахметов принял участие в 21-м матче за ЦСКА во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Зенит-Ижевска» и «Нижнего Новгорода» и тремя результативными передачами.

Ахметов выступает за ЦСКА с 26 июля 2018 года после перехода из казанского «Рубина» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость российского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 4,5 миллиона евро.