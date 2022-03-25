Мадрид, 25 марта, 2022, 18:18 — ИА Регнум. 32-летний фланговый нападающий мадридского «Реала» и сборной Уэльса по футболу Гарет Бейл может вернуться в лондонский «Тоттенхэм». Об этом 25 марта сообщило издание HITC.

(сс) Jon Candy Эшли Уильямс и Гарет Бейл

Гарет Бейл выступал за «Тоттенхэм» в период с 2007 по 2013 годы. Также сезон 2020/21 валлиец провел в составе лондонского клуба на правах аренды. «Реал» выкупил Бейла 1 сентября 2013 года за 101 миллион евро.

В текущем сезоне Гарет Бейл принял участие в пяти матчах за «сливочных» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Леванте». В составе сборной Уэльса на счету нападающего 8 (5+3) очков по системе гол+пас в шести матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.