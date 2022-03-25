Санкт-Петербург, , 18:25 — REGNUM Водителя белого автомобиля Mercedes, возмутившего жителей ездой по тротуару и нравоучениями в адрес пешеходов, нашли и оштрафовали. Об этом 25 марта проинформировали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Водитель на тротуаре в Петербурге Vk.com/loveklm

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 24 марта в сети появилась видеозапись, на которой водитель иномарки едет по тротуару, а на замечания пешеходов выступает с тирадой о том, что все «нищеброды», а нужно «подымать уровень жизни, а не в Коломягах ходить».

«Было установлено, что инцидент произошел у здания поликлиники на Вербной улице. По данному факту было возбуждено административное дело по статье 12.15 КоАП РФ», — рассказали в полиции.

Как выяснилось, за рулем находился 35-летний местный житель. А автомобиль, за рулем которого он находился, ранее был взят в лизинг.

«25 марта нарушитель был опрошен в рамках возбужденного дела и привлечен к административной ответственности. Кроме того, мужчина принес свои извинения за совершенный проступок», — подчеркнули в Главке.

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