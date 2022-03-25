Архангельск, , 18:13 — REGNUM В марте число резидентов Арктической зоны РФ в Архангельской области пополнили четыре компании, сообщает региональное правительство.

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В планах резидентов-новичков — строительство четырех крытых теннисных кортов общей площадью 2500 квадратных метров и организация оптовой торговли медицинскими изделиями и оборудованием. А в Северодвинске резиденты Арктической зоны собираются запустить производство по изготовлению из комплектующих материалов оконных, фасадных блоков и расширить цех для производства и доставки горячей еды.

«Всего на данный момент статус резидента получили 113 компаний региона, — рассказал заместитель председателя областного правительства — министр экономического развития, промышленности и науки региона Виктор Иконников. — Больше всего проектов в сфере транспорта и логистики, жилищном строительстве, а также в производственной сфере. Общий объем запланированных инвестиций резидентов АЗРФ составляет почти 66 миллиардов рублей, будет создано 4 750 новых рабочих мест».

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