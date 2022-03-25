Архангельск, 25 марта 2022, 18:13 — REGNUM В марте число резидентов Арктической зоны РФ в Архангельской области пополнили четыре компании, сообщает региональное правительство.
В планах резидентов-новичков — строительство четырех крытых теннисных кортов общей площадью 2500 квадратных метров и организация оптовой торговли медицинскими изделиями и оборудованием. А в Северодвинске резиденты Арктической зоны собираются запустить производство по изготовлению из комплектующих материалов оконных, фасадных блоков и расширить цех для производства и доставки горячей еды.
Как сообщало ИА REGNUM, одн из вологодских предприятий рискует закрыться из-за санкций.