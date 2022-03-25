Москва, , 18:13 — REGNUM Власти Украины сделали из страны прибежище для иностранных наемников и террористов, сообщил 25 марта на брифинге первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

ПЗРК «Стингер» Lance Cpl. Anthony Brosilow

По данным Генштаба, на территории Украины находятся порядка 6,5 тыс. иностранных наемников и террористов из 62 государств.

«На них не распространяются правила ведения войны, и они будут безжалостно уничтожаться», — подчеркнул Рудской.

«Сегодня численность иностранных наемников снижается. Этому способствовало нанесение высокоточных ударов по базам и лагерям их подготовки. Только в Старичах и на Яворовском полигоне 13 марта было уничтожено более 200 и ранено свыше 400 боевиков.

Замечу, что в течение последних семи суток на Украину не прибыло ни одного иностранного наемника. Наоборот, наблюдается их отток. За неделю на территорию Польши, Венгрии и Румынии сбежали 285 боевиков, надеюсь, что без «Стингеров» и «Джавелинов».

Предыдущий опыт показал, что ПЗРК и ПТРК довольно быстро растекаются по всему свету вместе с наемниками, которые возвращаются домой», — рассказал заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ.

Напомним, Вооружённые силы России, ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят военную операцию по денацификации Украины.

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