27 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Александр Погожев, , 09:37 — REGNUM С начала марта наблюдается рост цен на бытовую химию для дома. Магазины проводят меньше промоакций, часть импортных товаров стали пропадать с витрины или отпускаться нормировано в одни руки. Ситуацию осложняют проблемы с логистикой и курс доллара, который ежедневно штормит.

Как отразились санкции Запада на химической отрасли в Ставропольском крае и стоит ли запасаться бытовой химией впрок, узнал корреспондент ИА REGNUM. На химическом заводе по производству лакокрасочной продукции и бытовой химии в городе Невинномысск — пять участков производства, компания выпускает уксусную кислоту, краски, растворители, мыло и автопарфюм. Начинали с производства 6 тонн продукции в месяц. Сейчас самый максимальный показатель ежемесячно доходит до 750 тонн

Пусконаладочные работы Александр Погожев © ИА REGNUM

Работники предприятия ждут, когда наполнятся резервуары для жидкого мыла на линии по розливу мыла для рук Александр Погожев © ИА REGNUM

Работники предприятия ждут, когда наполнятся резервуары для жидкого мыла на линии по розливу мыла для рук Александр Погожев © ИА REGNUM

Жидкое мыло для рук Александр Погожев © ИА REGNUM Линия по розливу жидкого мыла для рук Александр Погожев © ИА REGNUM

Линия по розливу жидкого мыла для рук Александр Погожев © ИА REGNUM

Линия по розливу жидкого мыла для рук Александр Погожев © ИА REGNUM

Линия по розливу жидкого мыла для рук Александр Погожев © ИА REGNUM

Линия по розливу жидкого мыла для рук Александр Погожев © ИА REGNUM Контроль качества Александр Погожев © ИА REGNUM

Контроль качества Александр Погожев © ИА REGNUM

Линия по розливу жидкого мыла для рук Александр Погожев © ИА REGNUM

«В любой кризис наша компания росла. Я считаю, что в этот раз у нас есть шанс нарастить производство. Не только для нашей компании, но и для всего российского производства», — говорит Александр Туманов, генеральный директор ООО «Химпродукт».

Александр Туманов, генеральный директор ООО «Химпродукт» Александр Погожев © ИА REGNUM

Лакокрасочный склад на предприятии ООО «Химпродукт» Александр Погожев © ИА REGNUM Склад продукции предприятия ООО «Химпродукт» Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник на складе предприятия ООО «Химпродукт» Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник на складе предприятия ООО «Химпродукт» Александр Погожев © ИА REGNUM

Территория предприятия ООО «Химпродукт» Александр Погожев © ИА REGNUM

Компания работает на территории СНГ: продукция реализуется в Азербайджане, Армении, Грузии. Продукция также отправляется и по России: в Воронеж, Москву, Астрахань и города Сибири. В общей сложности в России компанию представляют более 10 тысяч разных сетевых магазинов.

«Бытовая химия, производство которой мы сейчас организовали, я думаю, наберет обороты и будет опережать все остальные участки. 2 года назад мы начали производить антисептики, во время начала пандемии. Потом пришла идея выпускать косметические средства. В ноябре 2021 года сделали первый запуск линии производства. В линейке сейчас мыло для рук, крем-мыло. Сейчас в разработке гель для душа, шампунь», — говорит Александр Туманов.

Линия по розливу жидкого мыла для рук Александр Погожев © ИА REGNUM

Упаковка готовой продукции в полиэтилен Александр Погожев © ИА REGNUM

Упаковка готовой продукции в полиэтилен Александр Погожев © ИА REGNUM

Линия по розливу жидкого мыла для рук. Финальный этап Александр Погожев © ИА REGNUM

Линия по розливу жидкого мыла для рук. Финальный этап Александр Погожев © ИА REGNUM

Линия по розливу жидкого мыла для рук. Розлив во флаконы Александр Погожев © ИА REGNUM Линия по розливу жидкого мыла для рук. Розлив во флаконы Александр Погожев © ИА REGNUM

Линия по розливу жидкого мыла для рук Александр Погожев © ИА REGNUM

Линия по розливу жидкого мыла для рук. Упаковка в полиэтилен Александр Погожев © ИА REGNUM

Линия по розливу жидкого мыла для рук. Готовая продукция Александр Погожев © ИА REGNUM

Компания уже давно покупает российское оборудование. 15 лет его просто не было. Сейчас любую линию можно купить. Мы не нуждаемся в этом.

«Я думаю, что зависимость от иностранных производителей с каждым месяцем будет снижаться. На данный момент много рецептур было под европейское сырье. Но я думаю, что рано или поздно появятся российские производители сырья, их не хватает в данный момент. Зависимость от импорта уйдет сама по себе», — говорит Александр Туманов.

Работники предприятия меняют ленту с этикеткой на линии по розливу мыла для рук Александр Погожев © ИА REGNUM

Работники предприятия меняют ленту с этикеткой на линии по розливу мыла для рук Александр Погожев © ИА REGNUM

Заправка ленты с этикеткой и наладка линии по розливу мыла для рук Александр Погожев © ИА REGNUM

Настройка электроники Александр Погожев © ИА REGNUM Пусконаладочные работы Александр Погожев © ИА REGNUM

Работники предприятия проверяют дозаторы к флаконам для жидкого мыла на линии по розливу мыла для рук Александр Погожев © ИА REGNUM

Так же есть другие проблемы, которые надо быстро решать без промедлений.

«Пневматика у нас импортная. Сырье покупаем за доллары, причем сейчас счет выставляют в долларах на день оплаты по курсу ЦБ. Дозаторы у нас импортные их пока никто в России не производит. Линию по производству жидкого мыла мы запустили в декабре прошлого года. Сейчас за день мы можем производить 15−20 тонн мыла», — говорит Ильин Виктор, начальник производства.

Продукция компании Александр Погожев © ИА REGNUM

В компании постепенно докомплектовываются. Сейчас проводят опросы, что нужно потребителю, чтобы удовлетворить запросы общества.