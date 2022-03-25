Санкт-Петербург, 25 марта, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Из-за приостановки работы ряда иностранных предприятий и магазинов в Санкт-Петербурге в состоянии простая находятся 13 479 человек. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе городского комитета по труду и занятости населения.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа завода Hyundai в Петербурге

Как отмечает «Фонтанка», большинство находящихся в простое сотрудников работает на автозавода Hyundai, Nissan и Toyota. Эти заводы приостановили работу прежде всего из-за трудностей с доставкой комплектующих. В общей сложности о простое в Петербурге заявили 56 предприятий.

Председатель городского комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик ранее отметил, что один из автозаводов уже возобновил свою работу, однако подробности не уточнялись. В то же время, точная дата возобновления работы автопрома неизвестна.