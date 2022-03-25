Владимир, 25 марта, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Во Владимирской области не фиксируется оттока уже работающих инвесторов. Об этом заявил врио губернатора Александр Авдеев 24 марта на выступлении перед Законодательным собранием.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир

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Ряд компаний ищет и находит новые ниши: дополнительные возможности открывает огромный запрос на импортозамещение. В частности, резиденты, которые заявлялись на размещение в ОЭЗ «Доброград-1», от своих планов не отказываются, хоть и вынуждены частично их реструктурировать.

«Наша задача — создать все возможности, чтобы инвесторы обращали внимание на область. При этом приходится констатировать дефицит ресурсов. В регионе есть масса перспективных точек, которые требуют обеспечения логистической доступности, подведения электрических мощностей, систем водоснабжения и водоотведения. На это уйдут годы. Но в итоге мы любому инвестору сможем предоставить площадку «под ключ».

Это необходимо делать уже сейчас. Трасса М-12 может дать нам значительный импульс к развитию, но одновременно она провоцирует риски оттока ресурсов в Москву и Подмосковье, Казань и Нижний Новгород. Ещё одно важное направление — формирование комфортной городской среды и улучшение качества жизни на селе», — сказал Авдеев.