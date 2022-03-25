Уфа, 25 марта, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Клинико-диагностический инфекционный центр открыли в башкирском городе Сибае. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба главы Башкирии.

Ko44.ru Инфекционное отделение

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Сообщается, что инфекционный госпиталь был построен в короткие сроки по проекту, по которому были возведены три уже действующих центра в Стерлитамаке, селе Зубово Уфимского района и Туймазах.

При максимальной загрузке в этом медучреждении смогут разместить 230 пациентов. Планируется, что первых пациентов госпиталь примет в апреле.

«Мы с вами уже два года боремся с коронавирусной инфекцией. Даже в непростое время санкционного давления мы строим медицинские учреждения, спортивные и социальные объекты. Сегодня мы, по сути, «закрываем» эпидемиологический контур нашей республики запуском четвёртого клинико-диагностического центра в Сибае. Это важно, потому что в медицинских организациях города обслуживают почти 200 тысяч жителей Зауралья», — приводит пресс-служба слова главы Башкирии Радия Хабирова, который принял участие в торжественном открытии этого госпиталя.

Глава республики поблагодарил чиновников, жителей Сибая за поддержку в строительстве госпиталя. Также он сказал спасибо строителям и медперсоналу за работу в период пандемии.

В инфекционном центре Сибая оборудовали два учебных класса, в которых будут проходить производственную практику студенты Сибайского медицинского колледжа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 22 марта новый клинико-диагностический инфекционный центр в башкирском городе Туймазы принял первых пациентов.