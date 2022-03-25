Ижевск, , 18:04 — REGNUM Суд в Удмуртии обязал администрацию Воткинска организовать регулярные пассажирские перевозки по регулируемым тарифам. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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Ранее в прокуратуру поступило обращение от местного жителя. Было установлено, что в нарушение федерального законодательства в городе не установлены муниципальные транспортные маршруты для осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам, доступность транспортных услуг населению посредством предоставления льгот на проезд не предусмотрена.

Суд признал бездействие администрации незаконным.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство транспорта Нижегородской области рассматривает возможность повышения стоимости проезда в общественном транспорте. В региональном минтрансе намерение поднять тарифы объясняют просьбой местных перевозчиков актуализировать цены на проезд в Нижнем Новгороде, поскольку они не менялись с 2017 года.

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