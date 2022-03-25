Санкт-Петербург, 25 марта, 2022, 19:21 — ИА Регнум. Полицейские Санкт-Петербурга спасли мужчину, которого похитили и несколько дней спаивали, чтобы он продал злоумышленникам свою долю в квартире. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО. Похищенный и злоумышленник.

В полицию Колпинского района Санкт-Петербурга с заявлением о пропаже отца обратился 31-летний мужчина. Он рассказал, то с 20 марта не знает, где находится его 54-летний отец. Тем временем в ночь на 24 марта в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение о шуме в коммунальной квартире в доме 10 по Фонарному переулку.

На место выехал наряд полиции, который застал двух мужчин в алкогольном опьянении. Одним из них оказался пропавший колпинец, а второй — один из похитителей, 39-летний мужчина.

«Со слов потерпевшего, около трех дней назад малознакомые граждане похитили его из квартиры по месту жительства, после чего перевезли его в квартиру по указанному адресу, где удерживали против его воли, избивали, спаивали и требовали переоформить долю от принадлежащей ему квартиры», — рассказали в ведомстве.

Позже у железнодорожного переезда в промышленной зоне в столице Ленинградской области Гатчине правоохранительные органы задержали второго злоумышленника — ранее неоднократно судимого 34-летнего безработного мужчину.

«Подозреваемые доставлены в отдел полиции и переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий», — резюмировали в Главке.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.