Лондон, 25 марта, 2022, 18:01 — ИА Регнум. 26-летний фланговый нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре, выступающий в текущем сезоне за каталонскую «Барселону» на правах аренды, попал в сферу трансферных интересов лондонского «Тоттенхэм». Об этом 25 марта сообщило издание Football.London.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

В текущем сезоне Адама Траоре принял участие в десяти матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Суммарно на поле нападающий провел 533 минуты.

Текущее соглашение Траоре с «Вулверхэмптоном» рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает испанского нападающего в 28 миллионов евро.