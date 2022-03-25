Ярославль, , 18:00 — REGNUM Избирательная комиссия Ярославской области объявила о довыборах депутата областной думы, которые состоятся 26 июня 2022 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на облизбирком.

Ярославская областная дума

Довыборы пройдут в одномандатном округе №6 в Кировском районе Ярославля. Депутатом областной думы по данному округу являлся Александр Воробьев, который скончался в августе 2021 года от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией.

Постановление областной избирательной комиссии о назначении выборов будет официально опубликовано 29 марта, с этого дня отсчитываются все сроки избирательных действий. Период выдвижения кандидатов пройдет с 29 марта по 28 апреля 2022 года. Само голосование намечено на 26 июня.

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