Вологда, 25 марта, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Одно из вологодских предприятий заявило о возможной приостановке деятельности из-за санкций. Об этом в ходе прямой линии «Вконтакте» сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Замок. Закрыто

«Пока только одно предприятие заявило о возможной приостановке деятельности из-за отсутствия рынков сбыта — череповецкая компания «Фиброплит». Остальные предприятия пока работают в штатном режиме, используя альтернативные рынки», — заявил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодских промышленников поддержат льготными займами.