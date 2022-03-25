Москва, 25 марта, 2022, 17:59 — ИА Регнум. В Музее Победы в Москве открылась выставка курского музея «Юные защитники Родины». Как сообщили в пресс-службе администрации Курской области, выставка «У войны не детское лицо» посвящена судьбам детей и подростков, которые оказались на фронте или трудились в тылу в годы Великой Отечественной войны.

Эвакуация детей в годы Великой Отечественной войны

«В экспозиции музея отражена история Великой Отечественной войны не в виде хрестоматийного повествования о событиях, а через призму судеб воевавших детей и подростков. Экспозиция в Музее Победы для нас уникальная возможность рассказать о юных героях многочисленным посетителям главного военно-исторического музея страны», — рассказал директор Курского краеведческого музея Олег Пушкарёв.

В экспозиции представлены реликвии войны, оружие, предметы фронтового быта, награды, фотодокументы, личные вещи юных участников Великой Отечественной войны. Выставка будет работать до 30 апреля.