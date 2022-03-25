Москва, , 18:16 — REGNUM «Министерство правды. Как роман «1984» стал культурным кодом поколений», Дориан Лински

В поисках книги Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

«Министерство правды. Как роман «1984» стал культурным кодом поколений», Дориан Лински © Издательство БОМБОРА

Декабрь 1948 года. Остров Джура. Мужчина лежит в кровати и печатает на печатной машинке. Он закончит книгу и спустя год умрет. Книга выйдет. Путь к читателю будет непростым, но ее полюбят, будут зачитывать до дыр, выпускать самиздатом, перечитывать и переиздавать. Британский журналист Дориан Лински — не исключение. Но он пошел дальше рядовых поклонников антиутопии «1984»: досконально изучил жизнь, политические взгляды и творчество ее автора и поделился находками на страницах «Министерства правды». И если «1984» — это квинтэссенция размышлений Джорджа Оруэлла на темы политики, общества, мирового устройства и прав человека, то книга Лински — это попытка разобраться, как родился великий роман и почему до сих пор остается на пике актуальности.

«Русский дневник», Джон Стейнбек

«Русский дневник», Джон Стейнбек © Издательство БОМБОРА

Классика путевых заметок, «Русский дневник» лауреата Пулитцеровской премии писателя Джона Стейнбека — это емкие атмосферные зарисовки, которые показали жизнь СССР конца сороковых без пропаганды, сгущенных красок и официоза. За сорок дней путешествия Союзу Стейнбек «хотел запечатлеть все, на что упадет глаз, и соорудить из наблюдений и размышлений некую структуру, которая послужила бы моделью наблюдаемой реальности». Это портрет только вышедшего из войны Советского Союза и того, что Стейнбек назвал «большой другой стороной — частной жизнью русских людей». Вот что сказал о книге журналист Владимир Познер: «Русский дневник» — шедевр. Он проглатывается, оставляя необыкновенно богатое послевкусие. Он написан мастером, но еще и мастером совершенно честным».

«Секреты, которые мы храним. Три женщины, изменившие судьбу «Доктора Живаго», Лара Прескотт

«Секреты, которые мы храним. Три женщины, изменившие судьбу “Доктора Живаго”», Лара Прескотт © Издательство БОМБОРА

«В конце рабочего дня, накрыв печатные машинки чехлом, мы ни слова не говорили о том, чем занимались на работе». Эта книга объединяет драматичные истории трех женщин, каждая из которых внесла свой вклад в судьбу романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Пока любовь Пастернака Ольга Ивинская стойко выдерживает пытки в лагере для политзаключенных, две секретарши из Вашингтона помогают переправить роман за рубеж. Каждая женщина сделает все, чтобы книга увидела свет несмотря на запреты, страх и боль. «Секреты, которые мы храним» — это ода женщинам, которые никогда не сдаются, захватывающая история о шпионских играх, политике, большой литературе и величайшей любви XX века.

«Спасая Сталина. Война, сделавшая возможным немыслимый ранее союз», Джон Келли

«Спасая Сталина. Война, сделавшая возможным немыслимый ранее союз», Джон Келли © Издательство БОМБОРА

Как во время Второй мировой войны развивались отношения между лидерами ведущих стран Антигитлеровской коалиции — СССР, Великобритании и США? Что привело к победе, а что могло провалить общее дело? Какова настоящая цена этой победы, далекой от неизбежности? Научный журналист Джон Келли предлагает свой взгляд на отношения лидеров и цепочку принятия решений, которые изменили исход войны. Его книга «Спасая Сталина» оживляет историю величайшей катастрофы прошлого века и создает историческое полотно с весьма человеческим лицом. В России книга выходит с предисловием исследователя Центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий при Высшей школе экономики.

«Нос Оруэлла. Патологическая биография писателя», Джон Сазерленд

«Нос Оруэлла. Патологическая биография писателя», Джон Сазерленд © Издательство БОМБОРА

В 2012 году автор этой книги Джон Сазерленд, теряет обоняние. В то же время он начинает перечитывать романы Джорджа Оруэлла и замечает: Оруэлл был явно одержим запахами. Его помешанность на приятных и, чаще, отвратительных «ароматах» биографы отмечали и раньше, но никогда не исследовали досконально. Эта работа не похожа на другие биографии Оруэлла. Сазерленд «вдыхает» запахи, застрявшее на страницах книг Оруэлла и через них проясняет вопросы, оставшиеся без ответа в предыдущих биографиях. Восхищение прозой он мастерски сочетает с разоблачением человеческих недостатков писателя. Среди последних Сазерленд отмечает почти мазохистскую склонность Оруэлла усложнять себе жизнь, которая, однако, вдохновила его лучшие работы.