Москва, 25 марта, 2022, 18:16 — ИА Регнум. «Министерство правды. Как роман «1984» стал культурным кодом поколений», Дориан Лински

Анастасия Полозкова ИА REGNUM В поисках книги

Издательство БОМБОРА «Министерство правды. Как роман «1984» стал культурным кодом поколений», Дориан Лински

Декабрь 1948 года. Остров Джура. Мужчина лежит в кровати и печатает на печатной машинке. Он закончит книгу и спустя год умрет. Книга выйдет. Путь к читателю будет непростым, но ее полюбят, будут зачитывать до дыр, выпускать самиздатом, перечитывать и переиздавать. Британский журналист Дориан Лински — не исключение. Но он пошел дальше рядовых поклонников антиутопии «1984»: досконально изучил жизнь, политические взгляды и творчество ее автора и поделился находками на страницах «Министерства правды». И если «1984» — это квинтэссенция размышлений Джорджа Оруэлла на темы политики, общества, мирового устройства и прав человека, то книга Лински — это попытка разобраться, как родился великий роман и почему до сих пор остается на пике актуальности.

«Русский дневник», Джон Стейнбек

Издательство БОМБОРА «Русский дневник», Джон Стейнбек

Классика путевых заметок, «Русский дневник» лауреата Пулитцеровской премии писателя Джона Стейнбека — это емкие атмосферные зарисовки, которые показали жизнь СССР конца сороковых без пропаганды, сгущенных красок и официоза. За сорок дней путешествия Союзу Стейнбек «хотел запечатлеть все, на что упадет глаз, и соорудить из наблюдений и размышлений некую структуру, которая послужила бы моделью наблюдаемой реальности». Это портрет только вышедшего из войны Советского Союза и того, что Стейнбек назвал «большой другой стороной — частной жизнью русских людей». Вот что сказал о книге журналист Владимир Познер: «Русский дневник» — шедевр. Он проглатывается, оставляя необыкновенно богатое послевкусие. Он написан мастером, но еще и мастером совершенно честным».

«Секреты, которые мы храним. Три женщины, изменившие судьбу «Доктора Живаго», Лара Прескотт

Издательство БОМБОРА «Секреты, которые мы храним. Три женщины, изменившие судьбу “Доктора Живаго”», Лара Прескотт

«В конце рабочего дня, накрыв печатные машинки чехлом, мы ни слова не говорили о том, чем занимались на работе». Эта книга объединяет драматичные истории трех женщин, каждая из которых внесла свой вклад в судьбу романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Пока любовь Пастернака Ольга Ивинская стойко выдерживает пытки в лагере для политзаключенных, две секретарши из Вашингтона помогают переправить роман за рубеж. Каждая женщина сделает все, чтобы книга увидела свет несмотря на запреты, страх и боль. «Секреты, которые мы храним» — это ода женщинам, которые никогда не сдаются, захватывающая история о шпионских играх, политике, большой литературе и величайшей любви XX века.

«Спасая Сталина. Война, сделавшая возможным немыслимый ранее союз», Джон Келли

Издательство БОМБОРА «Спасая Сталина. Война, сделавшая возможным немыслимый ранее союз», Джон Келли

Как во время Второй мировой войны развивались отношения между лидерами ведущих стран Антигитлеровской коалиции — СССР, Великобритании и США? Что привело к победе, а что могло провалить общее дело? Какова настоящая цена этой победы, далекой от неизбежности? Научный журналист Джон Келли предлагает свой взгляд на отношения лидеров и цепочку принятия решений, которые изменили исход войны. Его книга «Спасая Сталина» оживляет историю величайшей катастрофы прошлого века и создает историческое полотно с весьма человеческим лицом. В России книга выходит с предисловием исследователя Центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий при Высшей школе экономики.

«Нос Оруэлла. Патологическая биография писателя», Джон Сазерленд

Издательство БОМБОРА «Нос Оруэлла. Патологическая биография писателя», Джон Сазерленд

В 2012 году автор этой книги Джон Сазерленд, теряет обоняние. В то же время он начинает перечитывать романы Джорджа Оруэлла и замечает: Оруэлл был явно одержим запахами. Его помешанность на приятных и, чаще, отвратительных «ароматах» биографы отмечали и раньше, но никогда не исследовали досконально. Эта работа не похожа на другие биографии Оруэлла. Сазерленд «вдыхает» запахи, застрявшее на страницах книг Оруэлла и через них проясняет вопросы, оставшиеся без ответа в предыдущих биографиях. Восхищение прозой он мастерски сочетает с разоблачением человеческих недостатков писателя. Среди последних Сазерленд отмечает почти мазохистскую склонность Оруэлла усложнять себе жизнь, которая, однако, вдохновила его лучшие работы.