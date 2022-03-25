Москва, 25 марта, 2022, 23:45 — ИА Регнум. Российский музыкальный дуэт Rauf & Faik выпустил новую видеоработу под названием Rubicon. Выход ролика состоялся на YouTube-канале коллектива 25 марта.

Скриншот YouTube Rauf & Faik

По словам музыкантов, вместе с публикацией клипа они переходят «к чему-то новому», изменяя привычное звучание. Также уникальной деталью самой композиции, на которую был снят ролик, стало использование сразу двух языков при её написании — русского и английского.

Напомним, что дуэт Rauf & Faik был основан в 2015 году. В настоящее время дискография коллектива насчитывает три студийных альбома, последний из которых был выпущен в августе 2021 года.