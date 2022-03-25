Москва, 25 марта, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Поставки странами Запада вооружения украинским нацистам не смогут повлиять на исход операции, сообщил 25 марта на брифинге первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

ИА REGNUM Поставки вооружения на Украину

«Считаем огромной ошибкой поставки западными странами вооружений Киеву. Это затягивает конфликт, увеличивает количество жертв и не сможет повлиять на исход операции.

Подлинная цель таких поставок — не поддержать Украину, а втянуть ее в длительный военный конфликт «до последнего украинца», — отметил он.

«С началом боевых действий странами Запада киевскому режиму поставлено 109 орудий полевой артиллерии, 3800 противотанковых средств в том числе ПТРК «Джавелин», «Милан», «Конкурс», РПГ «Энлав», «М-72», «Панцерфауст — 3», 897 ПЗРК «Стингер» и «Игла».

Внимательно отслеживаем заявления военно-политического руководства отдельных стран о намерении поставить самолеты и системы ПВО Украине. В случае реализации — без внимания не оставим», — подчеркнул Рудской.

Напомним, Вооружённые силы России, ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят военную операцию по денацификации Украины.